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وهاب عن تطبيق الـ1701: فلنبتعد عن "جدال" جديد لن يصل إلى مكان

منذ 17 دقيقة
رئيس حزب التوحيد العربي "وئام وهاب"

رئيس حزب التوحيد العربي "وئام وهاب"

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أشار رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أنّ “الـ1701 خرقته إسرائيل آلاف المرات. من يريد تطبيقه من قبل المقاومة عبر الإنسحاب يطالب بوهم لا يمكن تحقيقه.

وهاب أضاف: “المقاومون أبناء القرى والأرض وراسخون بها. أما المظاهر المسلحة فكنا نصل حدود فلسطين ولا نرى قطعة سلاح”.

ختم وهاب قائلًا: “لذا فلنبتعد عن جدال داخلي جديد لن يصل إلى مكان”.

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