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وهاب: كوكبنا في خطر

22 - أبريل - 2021
وئام وهاب

وئام وهاب

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غرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر”: “اليوم يوم الأرض لعل ڤايروس كورونا ومشاكل الكوكب تجعلنا نتوقف أمام عملية تدمير الأرض نتيجة سلوك البشر. كوكبنا في خطر اليوم مليار شخص يشاركون في ١٩٢ دولة لتغيير السلوك البشري فلنكن منهم وليزرع كل منا عشر شجرات فقط لنغير المسار”.

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