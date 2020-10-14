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وهاب: لا تكليف للحريري غداً

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 6:34 مساءً
وئام وهاب

وئام وهاب

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غرّد الوزير الاسبق وئام وهاب على حسابه على “تويتر” قائلا :”لا تكليف للحريري غداً، وبإنتظار الموعد الجديد أحب أن أذكر أخونا سعد بأن هناك طائفة مؤسسة للكيان هي الطائفة الدرزية لذا نستغرب هذا التجاهل الكامل لنواب الطائفة . وعليه أن يعرف أن من يقيس الدروز بعددهم يدفع الثمن في لحظة ما.”

 

 

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