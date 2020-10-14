وهاب: لا تكليف للحريري غداً

غرّد الوزير الاسبق وئام وهاب على حسابه على “تويتر” قائلا :”لا تكليف للحريري غداً، وبإنتظار الموعد الجديد أحب أن أذكر أخونا سعد بأن هناك طائفة مؤسسة للكيان هي الطائفة الدرزية لذا نستغرب هذا التجاهل الكامل لنواب الطائفة . وعليه أن يعرف أن من يقيس الدروز بعددهم يدفع الثمن في لحظة ما.”

لا تكليف للحريري غداً وبإنتظار الموعد الجديد أحب أن أذكر أخونا سعد بأن هناك طائفة مؤسسة للكيان هي الطائفة الدرزية لذا نستغرب هذا التجاهل الكامل لنواب الطائفة . وعليه أن يعرف أن من يقيس الدروز بعددهم يدفع الثمن في لحظة ما . — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 14, 2020