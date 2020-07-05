وهاب لجنبلاط: لا تسخر عقلك لتستخف بعقول الناس

حذر رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب من “استعمال السلاح في الجبل، وإذا كنا نملك السلاح فمن اجل الدفاع عن الجبل وليس لتخريبه”، مؤكدا أن “الجبل للجميع ونحن شركاء فيه”.

كلام وهاب جاء خلال قسم يمين لفتيات من مفوضية الشوف الأعلى في الحزب، وأثناء استقباله وفودا شعبية من مناطق في الشوف وقرى الجبل وعاليه أمت دارته في الجاهلية، رد خلاله على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقال: “الجبل ملك الجميع ونحن شركاء فيه، ممنوع التخريب في الجبل ونتمنى أن لا تجربنا، فلا تذهب الى (رئيس مجلس النواب) نبيه بري لتسأله عني وماذا أفعل، ولا تتواسط لدى “حزب الله”، فلا أحد يمون علي غير مشايخنا، نحن لا نتسلح ولا نريد أن نتسلح وإذا كان لدينا سلاح فمن اجل الدفاع عن الجبل وليس لاستعماله فيه”.

أضاف: “ممنوع استعمال السلاح في الجبل، ولا تنهي حياتك بهذه الطريقة، نحن نحبك ونحترم عقلك ونحترم عقل الناس، ولكن لا تسخر عقلك لتستخف بعقول الناس، نحن ندافع عن الجبل وحريصون عليه أكثر منك، نحن أولاد التراب والأرض ولم ننشأ وفي فمنا ملعقة ذهب بل عجنا بذلك التراب، لذلك سيرتنا لا تذكرها في مكان ومن يريد تخريب الجبل هي خياراتك”.