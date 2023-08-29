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وهاب لمولوي: روح مشي النافعة ووقف "طق حنك"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2023 1:42 مساءً
وئام وهاب

وئام وهاب

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر منصة “إكس”: “يقوم بسام مولوي الذي يضاهي نبوخذ نصر وإسكندر ذو القرنين بإتحافنا كل يوم بتصريحات فارغة”.

وأضاف، “عندما تلقي القوى الأمنية على سارق دراجة يصرح الوزير وكأنه إنجاز عالمي، يا حبيبي بدنا منك شغلة واحدة روح مشي النافعة ووقف طق حنك خليها الناس تمشي مصالحها”.

 

وكان قد كتب وهاب صباح اليوم  على حسابه عبر منصة “إكس”: “تدخل حزبي في وزارة الإتصالات لحماية أحد قراصنة الإنترنت غير الشرعي وهناك ضغط على الوزير”.

وأضاف، “لا أعرف ما المصلحة بتحويل الأحزاب إلى شراكة مع المافيا التي تسرق أموال الدولة إتقوا الله يا جماعة”.

وتابع وهاب، “هذا المسؤول الحزبي المتدخل على علاقة مريبة بالمقرصن لذا أطالب الوزير بإكمال خطواته وعدم الخوف من أحد لأن الأمر له علاقة بقرش الناس الذي تسرقة عصابة صغيرة”.

وأردف، “نحن سنتصل بكل المراجع وبعدها إذا استمر التدخل سنسمي المتدخلين وإلي بيوقع من السما تتلقاه الأرض”.

وأجزم وهاب، أن “مرجعية المتدخلين ترفض هذ التدخل الوقح لتشريع السرقة ونهب ما تبقى من أموال الدولة”.

وختم، “طفح الكيل”.

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