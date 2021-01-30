وهاب لوزني: لصرف قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة بالدولار

غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر قائلاً: علمت أن هناك نقاشاً حول كيفية توزيع قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة لذا أتمنى على وزير المالية إتخاذ قرار صرفه بالدولار كما سيأتي وليس على أساس سعر المنصة ٣٩٠٠ ليرة . فالناس متعبة والإقفال زاد من إنهاكها.

علمت أن هناك نقاشاً حول كيفية توزيع قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة لذا أتمنى على وزير المالية إتخاذ قرار صرفه بالدولار كما سيأتي وليس على أساس سعر المنصة ٣٩٠٠ ليرة . فالناس متعبة والإقفال زاد من إنهاكها. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) January 30, 2021