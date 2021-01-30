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وهاب لوزني: لصرف قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة بالدولار

30 - يناير - 2021
وئام وهاب

وئام وهاب

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غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر قائلاً: علمت أن هناك نقاشاً حول كيفية توزيع قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة لذا أتمنى على وزير المالية إتخاذ قرار صرفه بالدولار كما سيأتي وليس على أساس سعر المنصة ٣٩٠٠ ليرة . فالناس متعبة والإقفال زاد من إنهاكها.

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