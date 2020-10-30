وهاب: نسف التوازنات داخل الطائفة الدرزية ليس لمصلحة أحد

مع بروز إشارات توحي باقتراب تأليف الحكومة، لا زالت العديد من العقد تظهر هنا وهناك، فالأصوات الدرزية ترفض طريقة تعامل الرئيس المكلف معها لجهة التمثيل الحكومي أو طبيعة الوزارة المنوي إسنادها لهم.

وكان ما أكد عليه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن من “أهمية التمثيل الوازن لمختلف الشرائح الوطنية، وفي طليعتها الطائفة المعروفة، على أساسٍ من الشراكة والتعاون وفق الأحقية الطبيعية دون أي تمييز في التمثيل إلا على قاعدة الكفاءة والجدارة وتقديم الأفضل، كي لا يخسر اللبنانيون نافذة الفرصة الأخيرة المتاحة لانتشال البلاد من الاندثار”.

وبعد ظهر اليوم التقى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان في خلدة.

وقال وهاب عبر حسابه على تويتر بعد اللقاء:”نسف التوازنات داخل الطائفة الدرزية ليس لمصلحة أحد في التشكيلة الحكومية إذا كانت ستراعي التوارنات داخل كل الطوائف، ومن يطرح ذلك يفخخ الحكومة قبل تشكيلها”.