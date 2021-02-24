وهاب: وزير الصحة أكد أن كمية اللقاحات ستزيد خلال أيام

أوضح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر تويتر أن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اتصل به وأبلغه أنه أعطى أذونات عدّة لشركات خاصة لإستيراد اللقاح لكن الشركات لم تتمكن من إستيراده بسبب رفض الشركات المنتجة.

وأشار وهاب إلى أن وزير الصحة أكد أن كمية اللقاحات ستزيد خلال أيام ، قائلا :” كان إقتراحي أن يكون لقاحان واحد مجاني وواحد بمقابل”.

إتصل بي وزير الصحة مشكوراً وأبلغني أنه أعطى عدة أذونات لشركات خاصة لإستيراد اللقاح لكن الشركات لم تتمكن من إستيراده . بسبب رفض الشركات المنتجة وأكد أن كمية اللقاحات ستزيد خلال أيام وكان إقتراحي أن يكون لقاحان واحد مجاني وواحد بمقابل. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) February 24, 2021