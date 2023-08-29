وهاب يتوعّد وزير الطاقة: لتأمين المياه.. وإلّا!

تمنى رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب على حسابه عبر منصة “إكس”، “على وزير الطاقة الذي لديه كمية كافية من المحروقات في خزانات المنشآت، تزويد مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان بالمحروقات خلال ساعات”.

وأضاف وهاب: “فالماء أهم من الكهرباء طالما هو متحمس للبواخر، وإذا لم يبادر، سنكون مضطرين لدعوة الناس إلى زيارته في مكتبة للمطالبة بذلك”.

أتمنى على وزير الطاقة الذي لديه كمية كافية من المحروقات في خزانات المنشآت تزويد مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان بالمحروقات خلال ساعات فالماء أهم من الكهرباء طالما هو متحمس للبواخر وإذا لم يبادر سنكون مضطرين لدعوة الناس لزيارته في مكتبة للمطالبة بذلك — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 29, 2023