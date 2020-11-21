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وهاب يدعو وزير الداخلية إلى توقيف عماد عثمان

منذ ساعة واحدة
وئام وهاب

وئام وهاب

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غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر تويتر قائلاً: “في دولة تحترم نفسها تتم إقالة عماد عثمان اليوم، فهو يتحمل كل مسؤولية فوضى السجون”.

وأضاف: “إذا كانت تحترم نفسها أكثر تقوم بتوقيفه، لذا أدعو وزير الداخلية إلى توقيفه فورياً في سجن القلعة. وهذا من صلاحيات الوزير”.

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