وهاب يدعو وزير الداخلية إلى توقيف عماد عثمان

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر تويتر قائلاً: “في دولة تحترم نفسها تتم إقالة عماد عثمان اليوم، فهو يتحمل كل مسؤولية فوضى السجون”.
وأضاف: “إذا كانت تحترم نفسها أكثر تقوم بتوقيفه، لذا أدعو وزير الداخلية إلى توقيفه فورياً في سجن القلعة. وهذا من صلاحيات الوزير”.
في دولة تحترم نفسها تتم إقالة عماد عثمان اليوم فهو يتحمل كل مسؤولية فوضى السجون . وإذا كانت تحترم نفسها أكثر تقوم بتوقيفه لذا أدعو وزير الداخلية إلى توقيفه فورياً في سجن القلعة. وهذا من صلاحيات الوزير.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 21, 2020