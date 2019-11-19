أخبار لبنان

وهاب يطرح اسم ليلى الصلح بدلًا من الحريري!!

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تمنى الوزير السابق وئام وهاب “على 8 آذار والتيار الوطني الحر عدم دفن الرأس في الرمل”.

المزيد من الأخبار

طهران “ليكس” تفضح المستور.. وثائق سرية تكشف اغتيالات…

الانتفاضة تكسر احتكار حزب الله لدور “حامي” الشيعة في لبنان

تلفزيون “المستقبل” لن يفتح قريباً.. ومراسلوه ينتشرون في…

ما حقيقة ما تم تداوله عن عودة بهاء الحريري الى بيروت.. وما علاقة مطار…

ورأى وهاب في تغريدة له على حسابه عبر “تويتر أن يجب الإقتناع بأن من طلب من الحريري الإستقالة لن يسمح له بالعودة، وبالتالي إختيار من لديه مصداقية أكثر منه كليلى الصلح مثلاً تتحلى بنظافة كف لبنانية لا مذهبية وتلاقي قبولًا كبيرًا حتى لا نبقى منتظرين الإنهيار المالي التام”.

وفي تغريدة اخرى، قال وهاب: “على الجميع، أكانوا في السلطة يعرقلون التشكيل، أم في الشارع يقطعون الطرق ويعطلون البلد ويساهمون في إفلاس الشركات، أن الناس لن ترحمهم وستلعنهم جميعاً عندما تفقد مدخراتها وجنى عمرها ووظائف أولادها، الوضع أخطر مما تتصورون”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

ما حقيقة ما تم تداوله عن عودة بهاء الحريري الى بيروت.. وما علاقة مطار القليعات؟

أخبار لبنان

جدار بشري من مناطق ولهجات كثيرة يهزم سلطان برّي

أخبار لبنان

الوكالة الوطنية تكذب: المتظاهرون اعتدوا على الموكب السياسي!

أخبار لبنان

محتجون في حلبا أقفلوا عدداً من الإدارات

أخبار لبنان

بالصورة: إخبار بحق باسيل بتهم تهديد المتظاهرين واختلاس أموال

أخبار لبنان

بإرادة ثوار لبنان.. لا جلسة للنواب اليوم

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More