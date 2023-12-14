الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة

منذ 9 دقائق
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب

رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب

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أشار الوزير السابق وئام وهاب إلى أنّه مع وقف العمليات التي يقوم بها “حزب الله” ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وهاب وفي حديثٍ تلفزيوني قال: “لم أشعر رغم التضحيات التي قدمها الشهداء وأهل الجنوب من تهجير، أنّ ما يحصل يخفف الضغط عن غزة، لأنّ إسرائيل ليست بحاجة للفرقتين العسكريتين المنتشرتين على الحدود مع لبنان، فبالنهاية جيشهم يقارب الـ 350 ألف عنصر”.

وأضاف: “ما يحصل على الحدود الجنوبية يضغط كثيرًا على لبنان ويعطّل كل شيء فيه، ولا يمكننا الاستمرار بتعطيل كل شيء في لبنان، لأننا تعبنا”.

وتابع: “أنا مع حزب الله بأي مواجهة مع إسرائيل، لكني أرى أن العمليات لم تحقق شيئًا والضغط لم ينكفئ عن غزة، وهم يعتبرون أن ما يقومون به من واجبهم لكن هذه الفترة دقيقة جدًا”.

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