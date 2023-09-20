وهاب: باسيل هو العقدة في الملفّ الرئاسي وهو الحلّ

أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر “تلفزيون لبنان” إلى أن تحذير أمير قطر من انهيار مؤسسات الدولة أمر مهم وقد يحرّك مياه الرئاسة الراكدة”، معتبرا أن “السعودي بدأ يستميل الفرنسي وجرى التواصل بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

واعتبر وهاب أن: “الخطير في ملفّ الرئاسة هو أنّ أحداً لا يريد الاهتمام بلبنان”، لافتا إلى أن “القطري سيدفع المال والمهم أن لا تتحول الحصة القطرية إلى رشاوى تتوزع على السياسيين، فـ”الكل قابل لأن يقبض أموالا”.

وقال: “والدي هو الوحيد من بين سياسيي الصفّ الأوّل غير القابل للقبض من القطري”.

وكشف وهاب أن “قائد الجيش جوزيف عون متقدّم رئاسياً، و المفاوضات بين “حزب الله” وقائد الجيش جديّة، وقد وصلنا إلى نتيجة متقدّمة مع جبران باسيل وقد نصل إلى انتخاب رئيس من الآن وحتى رأس السنة”.

ولفت إلى أن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو العقدة في الملفّ الرئاسي وهو الحلّ”.