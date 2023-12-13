أشار رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، اليوم الاربعاء إلى أنهم “علقانين بين مطرقة الرئيس نبيه بري وسندان جبران باسيل و نحن اللي عم ننوجع”.

وفي حديث لـ “الجديد”، أضاف وهاب، “موضوع التمديد لقائد الجيش غير محسوم بعد”.

وتابع، “الثنائي الشيعي “جايب” سمير جعجع على التشريع وكسر كل الكلام و”التفشيط اللي كان ينحكى انو ما في تشريع”، وكل أدائنا “غلط” واذا جرى التمديد للعماد جوزيف عون فـ “بيكون غصب عن كل الناس”.

وأردف، “في كل المنطقة واقع جديد وقد سمعت من صديق فرنسي قريب من مراكز القرار أن العمل يجري لهدنة تمتد إلى خمس سنوات في المنطقة”.

وشدّد على أن “جبران باسيل يريد خياراً ثالثاً للرئاسة غير سليمان فرنجية وجوزيف عون وهو أبلغ القطريين قبوله باللواء البيسري”.

وأكّد أن “القطريون ابلغوا الجميع استعدادهم للاستثمار بشكل كبير في لبنان”.