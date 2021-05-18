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وهبة: تفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي

18 - مايو - 2021
شربل وهبة​

شربل وهبة​

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صدر عن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة البيان الآتي:

“فوجئت بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحرّة”، فما قلته لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربي، ولم أتطرق إلى تسمية أي دولة. لكني فوجئت أكثر ببعض البيانات التي صدرت في لبنان والتي تحوّر كلامي وتدفع لتوتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، تحقيقاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان. نجدّد تأكيدنا الحرص على أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وأدعو المصطادين في المياه الراكدة إلى التوقف عن الاستثمار في الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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