وهبة: لا علاقة لي بالحساب المزيف

أوضح الوزير السابق شربل وهبة في بيان أن “بعض الأشخاص يقوم بفبركة أخبار منسوبة إليه عبر حساب مزيف عبر تويتر”، مؤكداً أن “لا علاقة له إطلاقا بهذا الحساب المزيف”.

ويأتي هذا التصريح في وقت تنحى وهبة من مهامه، كما وارتفعت أصوات الاحتجاجات منذ ليل الاثنين في لبنان رداً على التصريحات المسيئة التي أطلقها عبر قناة “الحرة” وأدت إلى توتر في لبنان والمملكة.

كما بدأت الفعاليات منذ صباح الأربعاء، بزيارة دارة السفير السعودي في بيروت. وشاركت وفود من كتل حزبية مختلفة بينها وفد حزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل والقوات اللبنانية وغيرها من عشائر ورجال دين للتنديد بموقف وزير الخارجية شربل وهبة المسيء بحق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي كافة.

ووصف وهبة السعودية ودول الخليج العربي بأوصاف غير لائقة خلال حوار تلفزيوني، ما زاد من سوء العلاقات بين البلدين سيما بعد قضية شحنة الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الوقفات العفوية بمبادرات أطلقت طيلة ليل الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهي مبادرات مناطقية وفردية.