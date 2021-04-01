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وهبة: لا نزاع حدودي مع سوريا

1 - أبريل - 2021
شربل وهبة​

شربل وهبة​

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أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​شربل وهبة​، في حديث تلفزيوني، أنه لا يوجد نزاع حدودي بين ​لبنان​ وسوريا بل هناك موقفان غير متفقين، مشدداً على أن باب الحوار مفتوح من أجل الحفاظ على حقوق لبنان ومصالحه.

وأشار وهبة إلى أن الجانب السوري سبق له أن اعترض على المرسوم اللبناني الموضوع في ​الأمم المتحدة​، مؤكداً أن المعالجة يجب أن تكون على أساس العلاقات الأخوية وعلى أساس القانون الدولي وقانون البحار.

ورداً على سؤال، شدد وهبة على أن الجانب السوري لم يبدأ عملية التنقيب بل وقع إتفاقاً، قبل أيام، مع شركة روسية من أجل التنقيب في البلوك رقم واحد، الذي يتعارض مع الترسيم اللبناني للحدود البحرية.

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