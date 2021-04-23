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وهبه يتطلّع لزيارة الفاتيكان في أيار المقبل

23 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 4:25 مساءً
شربل وهبه

شربل وهبه

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه عميد السلك القنصلي الفخري قنصل عام سنغافورة جوزيف حبيس يرافقه قناصل دول جنوب افريقيا فنلندا وكازاخستان وتم البحث في الأمور التي تهم السلك القنصلي في لبنان.

وعرض الوزير وهبه مع سفير تشيكيا جيري دوروزيل المستجدات الحاصلة بين جمهورية التشيك وروسيا الاتحادية، ما أدى الى تبادل طرد البعثات الديبلوماسية في كلا البلدين.

واستقبل الوزير وهبه سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومبارديير التي أطلعته على امكانية زيارة نائب وزير الخارجية الايطالية الى لبنان الشهر المقبل.

وأعرب الوزير وهبه عن رغبته القيام بزيارة الى ايطاليا وحاضرة الفاتيكان في النصف الثاني من شهر أيار المقبل.

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