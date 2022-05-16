وهّاب حزين: تعرّضت لعملية غدر

غرّد الوزير السابق “وئام وهاب” على تويتر بعد خسارته في الانتخابات النيابية.

وشكر “جمهور المقاومه وأبناء الإقليم العربي وخاصة برجا الأبية وشحيم الوفية وباقي القرى”.

كما أسف لما سمّاه بـ “عملية الغدر” التي تعرض لها “ممن صدقوا الأكاذيب وإختاروا الذل على الحرية”.

وختم قائلًا: “مبروك عليكم الطوق حول رقابكم وأشكركم على تحريري . أخبرونا بعد سنة بإنجازات نوابكم” .

أشكر جمهور المقاومه وأبناء الإقليم العربي وخاصة برجا الأبية وشحيم الوفية وباقي القرى وآسف لعملية الغدر التي تعرضنا لها ممن صدقوا الأكاذيب وإختاروا الذل على الحرية مبروك عليكم الطوق حول رقابكم وأشكركم على تحريري . أخبرونا بعد سنة بإنجازات نوابكم . — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) May 16, 2022