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وهّاب حزين: تعرّضت لعملية غدر

16 - مايو - 2022
آخر تحديث: 16 - مايو - 2022 11:47 صباحًا
وئام وهاب

وئام وهاب

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غرّد الوزير السابق “وئام وهاب” على تويتر بعد خسارته في الانتخابات النيابية.

وشكر “جمهور المقاومه وأبناء الإقليم العربي وخاصة برجا الأبية وشحيم الوفية وباقي القرى”.

كما أسف لما سمّاه بـ “عملية الغدر” التي تعرض لها “ممن صدقوا الأكاذيب وإختاروا الذل على الحرية”.

وختم قائلًا: “مبروك عليكم الطوق حول رقابكم وأشكركم على تحريري . أخبرونا بعد سنة بإنجازات نوابكم” .

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