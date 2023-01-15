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ويليام نون: لا خوف من توقيف جديد... لن نسكت!

منذ 57 دقيقة
ويليام نون

ويليام نون

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أشار ويليام نون، شقيق الشهيد جو نون، الى “أننا نثق بالعدل في إحقاق الحق ومُشكلتنا مع الذي فجّر المرفأ والقضية هي 4 آب ولن نسكت عن الموضوع ونُطالب بمعرفة كيفية حصول الانفجار”.

وقال نون في حديث لـmtv: لا خوف من توقيف جديد ونحن أولاد إيمان ورجاء وقضيتنا قضية وطنية.

وأكد “أننا نريد أن يستمر التحقيق وسبب توقيفي يعود الى إشارة قضائية بوجود متفجّرات في منزلي وتوقيفي خدم القضية ومهمتنا المحافظة على حراك الشارع”.

وتابع “نشكر البطريريك الراعي على تحرّكه والكنيسة لعبت دوراً كبيراً في قضية 4 آب الوطنية ولدينا وقفة الاثنين والخميس”.

وشدد نون على أن “قضيتنا تتطلب صبراً ونَفَساً طويلاً لمعرفة الحقيقة والقاضي الرديف ليس حلاً للقضية ونحن تحت سقف القانون وقُمنا بردة فعل وسنمثل أمام القضاء للمطالبة بعدالة 4 آب”.

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