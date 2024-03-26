"يازا" تناشد حميّة: المواطنون يواجهون يومياً خطر الموت على الجسور

ناشدت جمعية “يازا” وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وجميع المعنيين، بضرورة صيانة الفواصل الحديدية للجسور.

وأفادت في بيانٍ لها بأن:”مستخدمي الجسور يعانون في لبنان من التأخير الكبير في هذه الصيانة، حيث تتجاوز عرض الفراغات في الكثير من الحالات الـ40 سم، مما يشكل تهديداً كبيراً على سلامة الناس. وتعد هذه الفواصل أساسية في بنية الجسور، ويجب تبديلها بشكل دوري كل 12 إلى 15 سنة”.

وأضافت: “يواجه المواطنون يومياً خطر الموت على جسور تفتقر لأبسط معايير السلامة، حيث يتعرضون لخطر سقوط إطارات السيارات والدراجات النارية في الفراغات المتآكلة، مما يتسبب في تلف وتعطل المركبات وتشويه هياكلها، وحتى انحرافها عن مسارها أو انقلابها في حالات السرعة الزائدة. بالإضافة إلى خطر سقوط الحصى والمواد الصلبة الأخرى على المارة والسيارات تحت الجسر”.