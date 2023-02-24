"يازا" لمولوي وعثمان: ااتخاذ إجراءات قانونية بحق الشاحنات المخالفة

دعت جمعية “يازا”، “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل الشاحنات المخالفة تجنبا لوقوع كوارث مشابهة لما جرى اليوم مع السيارة التي اصطدمت بالشاحنة على الطريق الدولية في شكا وأدى إلى خسارة 4 طلاب مأسوف على شبابهم من جامعة البلمند”.

وقالت في بيان: “بما أن هذا النوع من الحوادث يتكرر باستمرار، فإننا نجد الحل لهذه المشكلة بتجهيز مؤخرة الشاحنات وجوانبها بواقيات معدنية رخيصة التكلفة، لكنها تشكل فارقا حاسما بين الحياة والموت. فكيف يصير الحادث؟ بسبب انخفاض السيارة، فإن مقدمتها تدخل بسهولة تحت مؤخرة الشاحنة أو جانبه ليتلقى سائق السيارة ومن معه “برؤوسهم” كامل زخم الصدمة بصندوق أو بجانب الشاحنة وبأجزائها المعدنية بأقل من ثانية، والنتيجة موت حتمي”.

وأشارت إلى أن “استعمال حزام الأمان وكيس الهواء لا ينفعان في هذه الحال”، وقال: “للأسف الشديد، إن الموت بهذه الطريقة يكون مفجعا، بعد ازدياد حوادث دخول السيارات تحت الشاحنات من الخلف بشكل كبير وارتفاع عدد القتلى فيها بشكل خطير”.