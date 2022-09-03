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ياسين: آن أوان إقرار مراسيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

منذ 53 ثانية
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر “تويتر”: “ما حصل مع موقوف سوري أثناء التوقيف وأدى لوفاته جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان. المطلوب من النيابة العامة اجراء تحقيق جدي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري، واحترام أصول الاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب. آن أوان إقرار مراسيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الوصية على الوقاية من التعذيب ومعاقبة مرتكبيه”.

وكان جهاز أمن الدولة اللبناني قد ألقى القبض على بشار عبد السعود وتوفي خلال التحقيق، سوري الجنسية، ضمن حملة توقيفات لمن قيل إنهم أعضاء في “خلية تابعة لتنظيم داعش” تنشط ما بين جنوب لبنان وبيروت، وفق الرواية التي قدمها الجهاز الأمني في الـ29 من آب. و”سبق للخلية، بحسب زعم البيان، “أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة”.

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