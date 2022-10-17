ياسين: الدولة تتحلّل والمطلوب منّا العمل على إعادة بنائها

رأى عضو تكتل نواب التغيير النائب “ياسين ياسين” أن “أي حوار سيُجرى يجب أن يكون على أساس اتفاق الطائف، ونحن كنواب تغييرين وضعنا خطة تُعنى بالوضع الراهن”.

وفي حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI، قال إن “الدولة تتحلل والمطلوب منّا العمل على اعادة بناء الدولة والاقتصاد اللبناني”، مشيرًا الى انه “استباقًا للفراغ، أطلقنا مبادرتنا منذ أكثر من 5 اسابيع وكنواب تغييرين وضعنا خطة”، معتبرًا انه “يجب مواجهة الاستحقاقات الموجودة والتي هي حساسة جدا”.

وفي ما يتعلق بسلاح حزب الله، أوضح أننا “كنواب تغيير نؤمن بسلاح الجيش، وهذا الأمر مهم بالنسبة لنا وأساسي”، مؤكدًا أننا “مع بناء الدولة المدنية، لكن، حصل نقاش فقط حول موضوع الزواج المدني”.

في هذا السياق شدد على أنه “لا يمكن لبلد طبيعي أن يكون فيه جيشان، ولا يمكن أن يكون قرار السلم والحرب خارج قرار الدولة”.

كما تطرّق الى موضوع الرئاسة، وقال: “نحن في حال انعقاد دائم وهناك تواصل مع الكتل النيابية بهدف الوصول الى تطبيق المبادرة الرئاسية، وهذه المبادرة هي الخلاص بالنسبة الينا ونريد الوصول الى رئيس للجمهورية جامع للجميع”.