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ياسين: الرياح ساهمت في انتشار رقعة الحريق في بشامون

30 - نوفمبر - 2021
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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أشار وزير البيئة ناصر ياسين إلى أنه علينا أن نعمل على الوقاية من هذه الحرائق وهناك إهمال كبير خصوصاً وأن تغيّرات مناخية ستؤثر سلباً في السنوات المقبلة.

وقال ياسين في حديث تلفزيوني: “سبق وحذرنا من أنّ مؤشر الحرائق مرتفع والرياح ساهمت في انتشار رقعة الحريق في بشامون”.

وناشد ياسين في وقت سابق أصحاب صهاريج المياه للتوجه إلى بشامون والمساهمة في إخماد الحرائق. ونشر ياسين فيديو عبر “تويتر” معلقاً عليه بالقول: “بحاجة الى صهاريج مياه للتوجه الى بشامون حي الصحرا لتأمين مياه لسيارات الإطفاء”.

وتجددت منذ ساعات الصباح الأولى الحرائق في بلدة بشامون، كما وتم تسجيل حالات اختناق، والأهالي يطلبون الإغاثة.

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