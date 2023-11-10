ياسين: الوطن يعيش حربًا لسنا مسؤولين عنها.. والمطلوب خطة لحماية الناس

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أن “الحاجة ملحة اليوم للتضامن لا للانقسام، في ظل ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على لبنان”، مشيرًا إلى أنّ “الجنوب هو جزء من لبنان ومن الضروري أن نكون متضامنين معًا لأن الوطن يعيش حربًا لسنا مسؤولين عنها”.

كلام ياسين جاء خلال رعايته احتفال توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الداخلية التي نظمتها شركة IPT، لـ “الفرز من المصدر وإعادة التدوير”، في المبنى الرئيسي في عمشيت، حيث شدد على “ضرورة استمرارنا بالقيام بمهامنا وعدم الاستسلام مهما قست الظروف من حولنا، وأهمية الحفاظ على وطننا والمواجهة معًا”.

وأضاف: “يمر الوطن اليوم بحرب نحن غير مسؤولين عنها من خلال الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، والمطلوب وضع خطة طوارئ لحماية الناس إن حصل، لا سمح الله عدوان كبير، لا سيما في ظل وجود أكثر من 300 ألف نازح من الجنوب، وقرى فرغت من سكانها”، داعيًا، في الوقت نفسه، “العاملين في المجال البيئي والمسؤولية الاجتماعية وكل مسؤول في هذا البلد إلى التضامن معًا ما يشكل رسالة للوقوف في وجه العدو والخروج من أزماتنا”.

ولفت إلى أنّ “العالم اليوم، يتجه نحو الاستثمارات المرتبطة بالبيئة”، مؤكدًا أن “الانتقال من شركة توزيع نفط إلى شركة طاقة هو الانتقال السليم، كما أن الانتقال نحو كل ما مرتبط بالاستدامة هو خيار استراتيجي لكل قطاع، فالاستثمارات والأفكار موجودة، وهناك من بدأ العمل بها ووضع الاقتراحات للتمويل، وعلينا في لبنان البدء بتحضير الأرضية لمثل هذه الأعمال”.

وختم: “وضعنا في وزارة البيئة، مرفق الاستثمار الأخضر وسنعلن عنه في خلال مؤتمر قمة المناخ التي ستنعقد الشهر المقبل في دبي، لنقول إن هذا المسار هو الطريق السليم والوحيد للاستثمارات الحقيقية في السنوات المقبلة، فنؤمن، بالتالي، الخدمات للناس ونحمي الكرة الأرضية والبيئة ونحافظ على استدامتنا”.