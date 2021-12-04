ياسين: اليوم تفادينا تفاقم المشكلة

غرّد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على “تويتر” وقال: “استأنف متعهدو رفع النفايات عملهم صباح اليوم، بعد نقاشات طويلة معهم اليومين الماضيين حول عقودهم مع مجلس الإنماء والأعمار وبلدية بيروت، خاصة لجهة تعديل قيمة اجور العمال – وهذا حق لهم مع التضخم الحاصل – وكذلك كلفة المحروقات. اليوم تفادينا تفاقم المشكلة”.
يشار الى أن شركتي “سيتي بلو” و”رامكو” توقفتا في وقت سابق عن كنس الطرقات ورفع النفايات بعد خسائرهما نتيجة سعر صرف الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر المحروقات ولا سيما المازوت.
وصرّح ياسين سابقاً وقال: “نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها اخذين بعين الاعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من أجل تفادي أزمة في الشارع”.