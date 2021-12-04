ياسين: اليوم تفادينا تفاقم المشكلة

غرّد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على “تويتر” وقال: “استأنف متعهدو ‏رفع النفايات عملهم صباح اليوم، بعد نقاشات طويلة معهم اليومين الماضيين حول ‏عقودهم مع مجلس الإنماء والأعمار وبلدية بيروت، خاصة لجهة تعديل قيمة اجور ‏العمال – وهذا حق لهم مع التضخم الحاصل – وكذلك كلفة المحروقات. اليوم تفادينا ‏تفاقم المشكلة”.‏

يشار الى أن شركتي “سيتي بلو” و”رامكو” توقفتا في وقت سابق عن كنس ‏الطرقات ورفع النفايات بعد خسائرهما نتيجة سعر صرف الدولار وتدهور قيمة ‏الليرة اللبنانية وارتفاع سعر المحروقات ولا سيما المازوت‎.‎

وصرّح ياسين سابقاً وقال: “نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء ‏والإعمار وإدخال تعديلات عليها اخذين بعين الاعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع ‏الموضوع مع وزير الداخلية من أجل تفادي أزمة في الشارع”.‏