الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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ياسين تابع موضوع تفريغ مياه آسنة في بحيرة القرعون

منذ 10 دقائق
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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تابع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، موضوع تسرب وتفريغ مياه آسنة في بحيرة القرعون، وعلى أثره كلّف رئيس مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية جورج عقل، التحقيق بالموضوع بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وعلى ضوء المستجدات ستقوم وزارة البيئة باتخاذ كافة الاجراءات الرادعة، خاصة ان وزارة البيئة تولي مكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون اولوية قصوى وتعمل بالتنسيق مع الادارات المعنية والمنظمات الدولية على احياء وإطلاق المشاريع المرتبطة بالقانون 63 (2016) من أجل رفع التلوث عن النهر والبحيرة.

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