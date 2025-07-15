ياسين جابر: جمارك مرفأي بيروت وطرابلس سيشهدان "نقلة نوعية"

أعلن الوزير ياسين جابر أن جمارك مرفأي بيروت وطرابلس سيشهدان “خلال فترة وجيزة نقلة نوعية في مجال ضبط محاولات التلاعب في نوعية البضائع وأسعارها الحقيقية، عبر إخضاعها سواء كانت مستوردة أو مصدرة للكشف عبر تقنيات حديثة ومتطورة”، مشيرا الى “أن من شأن هذه الخطوة تعزيز ثقة الموردين والمستوردين وتحول دون التهرّب من واجبات الرسوم الجمركية من جهة، وتسهم في تعزيز مالية الدولة من جهة ثانية”.

وأوضح “أن العمل جار على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس، وان البدء بتشغيلها سيتم قريبا جدا، وكشف أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة Alessandra Viezzer وفي حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية Francois Sporrer ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية Uta Simon استقبله في مكتبه في الوزارة أن القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على /60/ كونتينر في الساعة الواحدة في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ /40/ كونتيرا في اليوم الواحد”.

وأكد “ان من سيتولى الكشف على محتويات هذه الكونتينرات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط”.

وكشف جابر عن توقيعه “مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع القادمة إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة”، لافتا إلى “أن تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي”.