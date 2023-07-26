ياسين: دعوة الحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تشكل أداة عمل استثنائية

اعتبر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنّ الدعوة لمناقشة موضوع مصرف لبنان عبر طرح تعيين حاكم جديد هي دعوة لكل مكونات الحكومة ولكل القوى السياسية، للالتقاء والتخفيف من وطأة الأزمة ولإعادة هذه المؤسسة الأساسية في البلد إلى العمل، وللحؤول دون تفريغ المؤسسات الذي يهدد مستقبل لبنان”.

وفي حديث له عبر إذاعة “صوت لبنان”، أشار إلى أنّ “ما يطالب به نواب الحاكم منطقي لجهة الحصول على حماية عملهم ضمن القوانين”، لافتًا إلى أنّ “الظروف الاستثنائية للأزمة في لبنان في ظل ما يجري من تعطيل غير منطقي لعمل المؤسسات، والانهيارات في كافة القطاعات تتطلّب مواجهتها بظروف عمل استثنائية”.

ورأى أنّ “دعوة الحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تشكل أداة عمل استثنائية، لمواجهة الظروف الاستثنائية في البلد”.

ودعا ياسين إلى الذهاب إلى جلسات مفتوحة في مجلس النواب لانتخاب الرئيس، لانتظام العمل الدستوري في البلد، مؤكّدًا ضرورة الحوار بين مكونات الحكومة للالتقاء على معالجة الأمور، لافتًا إلى أنّ المسار الآخر سيؤدي إلى تكليف نواب الحاكم لضمان استمرارية هذا المرفق.