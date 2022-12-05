ياسين: سنلبّي دعوة ميقاتي لحضور جلسة الحكومة

أكد وزير البيئة ناصر ياسين حول جلسة مجلس الوزراء أننا سنلبّي دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحضور جلسة الحكومة اليوم للبتّ بالامور الملحّة وليس الأمور المصيرية وأهمّها هبة بـ9 مليون دولار لادارة النفايات الصلبة من البنك الدولي ومن واجباتنا الدستورية والأخلاقية تسيير المرفق العام.

وكان أعلن 9 وزراء من أصل 24 رفضهم دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ووزير العدل هنري خوري، ووزير الدفاع موريس سليم، والاقتصاد أمين سلام، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والطاقة وليد فياض، والسياحة وليد نصار، والصناعة جورج بوشيكيان، والمهجرين عصام شرف الدين.