الأثنين 8 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 13 ديسمبر 2021 |
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ياسين: سياسة الدعم العشوائية أوصلتنا للحضيض

منذ ساعة واحدة
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يفضل العودة بتروّ إلى مجلس الوزراء وذلك منعاً لتفخيخه”.

وفي حديث عبر قناة “الجديد”، أكد ياسين أن “معالجة الأزمات يجب أن تبدأ من الأزمة الإقتصادية والنقد والمصارف”.

مضيفاً أنه: “لا يوجد حتى الآن أي تعاطٍ جدي مع أزمة المصارف، ولا يوجد اقتصاد من دون مصارف”.

وشدّد ياسين على ضرورة أن تلعب المصارف دوراً فعالاً في هذه الأزمة، مؤكداً على وجوب تحملهم المسؤولية.

وختم: “لا تستطيع أي دولة في العالم محاربة السوق السوداء وسياسة الدعم العشوائية أوصلتنا للحضيض”.

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