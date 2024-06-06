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ياسين شارك في أعمال الدورة الثالثة لـ"المنتدى العربي للبيئة" في الرياض

منذ 31 ثانية
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين

وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين

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شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين في اعمال الدورة الثالثة لـ”المنتدى العربي للبيئة” الذي انعقد في الرياض تحت عنوان “إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود” بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي وعدد من وزراء البيئة العرب وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة محمود فتح الله، وعدد من المختصين والخبراء في الشأن البيئي في المنطقة والعالم العربي.

وعرض الوزير ياسين في مداخلته لجهود وزارة البيئة للحد من تدهور الأراضي نظراً لتأثيراته على الأمن الغذائي والمائي، وابرز “الدور التي تقوم به المحميات الطبيعية في منع تدهور الاراضي ضمن خطة وزارة البيئة لتعزيز المناطق المحمية في لبنان”، وشدد على “أهمية الالتزام البيئي وتركيز الاهتمام على تأهيل النظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، متحدثاً “عن مخاطر الاحتباس الحراري وضرورة التكيف مع التغير المناخي خاصة في الحد من حرائق الغابات وكذلك الفيضانات التي سترتفع مع احوال الطقس المتطرفة”.

ورأى وزير البيئة في انعقاد المنتدى “فرصة لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات وفتح آفاق مستقبلية للعمل البيئي المشترك في المنطقة العربية”.

وناقش الوزير ياسين مع المسؤولين السعوديين انضمام لبنان إلى مبادرة الشرق الأوسط الاخضر والتي تنسق طلب الانضمام اليها وزارة البيئة مع وزارة الزراعة.

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