ياسين: عكار أثبتت بكل مؤسساتها أنها نموذج ناجح في مكافحة حرائق الغابات

زار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يرافقه مسؤولون من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، في إطار برنامج تعزيز القدرات ودعم المجتمعات المتأثرة بالحرائق، مركز إتحاد بلديات الجومة في بلدة بينو.

وكان في استقبالهم رئيس إتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج ورئيس بلدية البرج عزيز ياسين وناشطون بيئيون ورؤساء مراكز الدفاع المدني في الجومة وممثل جميعة “درب عكار” وفريق المستجيب الأوّل التابع لاتحاد بلديات الجومة حيث تم تسليم رئيس الاتحاد رسميا جيب polaris مجهز لاطفاء الحرائق.

وكانت كلمة للحاج، توجه فيها بالشكر الى وزير البيئة ومسؤولي UNDP لما قدموه من معدات للمحافظة على الاحراج وتفادي خطر الحرائق خصوصا في هذه الظروف الصعبة.

وأعلن أنّ “الاتحاد سوف يصبح خلال أيّام بفضل تلك الآليات والتحهيزات وفريق المستجيب جاهزا للسيطرة على الحرائق، لا سيما وأن الفريق يخضع لدورات تدريبية حاليا في المخيم التدريبي الذي يبدأ اليوم في بلدة القبيات”.

وختم الحاج بتجديد الشكر للوزير ياسين “لما يقدمه ويبذله من جهود في سبيل حماية البيئة والاحراج”، وقال :” إن شاء الله “إيد بأيد” لنحافظ على هذا البلد من كل المخاطر”.

بدوره، قال الوزير ياسين: “نحن اليوم، نعطي نسخة مرئية عن النموذج الذي تعمل عليه وزارة البيئة مع شركائها وهو تمويل مرفق البيئة العالمي الذي يتضمن نموذجًا لإطفاء حرائق الغابات وهو عبر عمل محلي من فرق مستجيب أول”.

وأكّد “أن عكار اثبتت بكل مؤسساتها الرسمية وغير الحكومية، انها نموذج ناجح عن مكافحة حرائق الغابات وبهذه الآليات الصغيرة التي يجب أن تعمم وتصل الى مناطق عدة ليكون هناك جهوزية في حال شب أي حريق لنستطيع السيطرة عليه بدقائق”.

وختم ياسين: “نحن اليوم مع إتحاد الجومة والبلديات والمؤسسات والجمعيات على إتفاق لنحمي هذه البيئة على أمل بالمشاريع المقبلة”.