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ياسين عن "أفضل" مشاريع وزير الاتصالات: "الخافي أعظم"!

منذ 24 ثانية
ياسين ياسين

ياسين ياسين

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أشار النائب ياسين ياسين، إلى أنّ وزير الاتصالات جوني القرم “أصرّ ضمن مقابلة تلفزيونية على قناة الجديد، على اعتبار مزايدة الـ A2P في شركة تاتش هي من ضمن أفضل المشاريع التي قام بها في الوزارة”.

ياسين قال على صفحته على منصة “إكس”: نود التأكيد للسيد الوزير، أنّ هذه المزايدة هي سيئه جدًا، وذلك من خلال دراستنا للمستندات التي أرسلها لنا. نكتفي تذكيره أانه قد خالف دفتر الشروط، في الأساس، عندما وافق على تلزيم شركة InMobile والخافي أعظم!

وأضاف ياسين: “لذلك نؤكد طلبنا بإعادة هذه المزايدة في أسرع وقت ممكن، وذلك حفاظًا على المال العام، وعلى مصداقية ما تبقى من قانون ودولة في هذه الجمهورية. كما نطالبه بالإفصاح عن بقية أفضل المشاريع في نظره ليبنى على الشيء مقتضاه”.

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