ياسين لأصحاب الصهاريج: أمنوا مياه لسيارات الإطفاء في بشامون

ناشد وزير البيئة ناصر ياسين أصحاب صهاريج المياه للتوجه إلى بشامون والمساهمة في إخماد الحرائق. ونشر ياسين فيديو عبر “تويتر” معلقاً عليه بالقول: “بحاجة الى صهاريج مياه للتوجه الى بشامون حي الصحرا لتأمين مياه لسيارات الإطفاء”.

يذكر أنه تجددت منذ ساعات الصباح الأولى الحرائق في بلدة بشامون، كما وتم تسجيل حالات اختناق، والأهالي يطلبون الإغاثة.

ويتخوف الأهالي من وصول نيران الحريق إلى خطوط الكهرباء، والمدارس في المنطقة تطلب من الأهالي أخذ أولادهم بسبب الدخان ورائحة الحريق.

واندلع حريق كبير مساء أمس في غابات بشامون وامتدّت النيران لتطاول عشرات الأشجار في المنطقة.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني، وباشرت عمليات الإخماد.