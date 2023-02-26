ياسين: لإحقاق العدالة في قضية الشيخ الرفاعي

غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر “تويتر”: “أما وقد كشفت الحقيقة في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي، نتوجه بالعزاء لعائلته وأهالي بلدته وعموم أهلنا في عكار، ومن سماحة مفتي الجمهورية وسماحة مفتي عكار للحكمة في التعاطي مع القضية، كما نشكر الجيش وشعبة المعلومات على دورهما الرائد في كشف الجريمة، ونطالب القضاء بإحقاق العدالة”.

أما وقد كشفت الحقيقة في جريمة قتل الشيخ #أحمد_الرفاعي نتوجه بالعزاء لعائلته وأهالي بلدته وعموم أهلنا في عكار، ومن سماحة مفتي الجمهورية وسماحة مفتي عكار للحكمة في التعاطي مع القضية، كما نشكر الجيش وشعبة المعلومات على دورهما الرائد في كشف الجريمة، ونطالب القضاء باحقاق العدالة — Nasser Yassin (@nasseryassin) February 26, 2023