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ياسين: لإحقاق العدالة في قضية الشيخ الرفاعي

منذ 8 دقائق
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر “تويتر”: “أما وقد كشفت الحقيقة في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي، نتوجه بالعزاء لعائلته وأهالي بلدته وعموم أهلنا في عكار، ومن سماحة مفتي الجمهورية وسماحة مفتي عكار للحكمة في التعاطي مع القضية، كما نشكر الجيش وشعبة المعلومات على دورهما الرائد في كشف الجريمة، ونطالب القضاء بإحقاق العدالة”.

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