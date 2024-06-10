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ياسين: لا نزال في دوامة الفراغ وغياب الحل في الاستحقاق الرئاسي

منذ 5 دقائق
وزير البيئة ناصر ياسين

وزير البيئة ناصر ياسين

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إعتبر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أننا “لا نزال في دوامة الفراغ وغياب وضوح الحل في الاستحقاق الرئاسي، على الرغم من المبادرات المطروحة من جهات داخلية وخارجية”، معتبراً أن “الحوار هو الأساس لإعادة انتظام المؤسسات عبر انتخاب رئيس للجمهورية ليقود فيما بعد الحوار بين المكونات كافة”.

وأكّد في حديث الى “صوت كل لبنان”، ألا حلول بعد نهائية بعد للانهيار المالي وواقع المصارف، داعياً الى “وجوب العمل الجدي لإصدار قوانين تعيد الانتظام للقطاع المصرفي”، قائلاً: “ان ذلك ليس بالسهل وفيه الكثير من الخسائر”.

وحذّر ياسين من “البقاء على هذا المنوال من المراوغة لأنه سيحتم غياب توزيع الخسائر بشكل عادل، ما قد يطيح بالطبقة الوسطى في لبنان التي تلاشت أساساً قدرتها في السنوات الماضية، وتلاشت مداخيلها”.

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