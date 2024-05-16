الخميس 8 ذو القعدة 1445 ﻫ - 16 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ياسين: لبنان أمام كارثة بيئية في المخيمات

منذ 45 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى انعكاس جلسة مجلس النواب “للتوافق والاجماع الوطني حول ضرورة حلّ ملف النازحين، والمناقشات سارت باتجاه تنظيم إقامتهم في لبنان”، لافتاً إلى “الجهود المميّزة التي يبذلها الأمن العام في هذا المجال”.

وأضاف ياسين، عبر “صوت لبنان”، أنّ “الحلّ سيتطلّب سنوات طويلة، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ومع الجانب السوري”، ودعا إلى “ضرورة تصنيف النازحين واتخاذ القرارات وفق هذا التصنيف”.

كما رأى أن “الكلام عن رشوة المليار غير منطقي، لأن المساعدات في الأساس قد انخفضت، ولا سيما أنّ الفجوة المالية هي نحو 75 في المئة”.

وأشار إلى “التخفيضات التي تمّت في مجال الصرف الصحي من 36 مليون إلى 4 مليون يورو سنويا، وبالتالي لبنان أمام كارثة بيئية في المخيمات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    إليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال نيسان الماضي
    الوزير السابق نقولا نحاس
    الوزير السابق نقولا نحاس: ليس هناك أي نص دستوري بإلزامية التوصيات النيابية
    النائب ملحم الحجيري
    النائب الحجيري في ذكرى النكبة: حتماً ستقرع أجراس العودة

    الأكثر قراءة

    وزارة الشؤون الاجتماعية
    خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
    الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
    فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!
    عناصر من قوى الأمن
    صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!