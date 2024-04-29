ياسين: لبنان يحمل مفتاح السلام ويحذر من المظاهر المسلحة

اعتبر وزير البيئة ناصر ياسين أن نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني لم تظهر بعد، إلّا انها تصب ضمن المحاولات الأوروبية والأميركية التي تساهم بالتعاون مع الدبلوماسية اللبنانية في حماية البلاد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية.

وجدد ياسين في حديث إلى “صوت كل لبنان”، التأكيد على ان لبنان متمسك بمفتاح السلام فيما الجانب الإسرائيلي هو الذي يواصل المنحى التصاعدي لاعتداءاته.

ورداً على سؤال حول الظّهور المسلّح للجماعة الإسلامية، وصفها ياسين بغير الحضارية، مشدداً على وجوب ضبط النفس في هذه اللحظة الحرجة على حدودنا الجنوبية وفي الداخل ايضاً لافتاً إلى كثرة الملفات الشائكة.

وفي ملف النّزوح السّوري، تحدث ياسين عن زخم غير مسبوق بعد أن رفع لبنان الصوت عالياً، بالتزامن مع مؤشرات سلبية عدّة منها انخفاض التمويل الإنساني للنازحين الى النصف في العام 2023، وهذا دليل الى تراجع الاهتمام الدولي بهم.