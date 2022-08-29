ياسين لصوت بيروت إنترناشونال: اجتماع في بلدية بيروت لمتابعة ملف مطمر الجديدة

تراكمت النفايات في مدينة بيروت والمتن وكسروان إثر إقفال مطمر الجديدة بعد دهس أحد الفتيان الذين يقومون بالبحث عن البلاستيك والورق والكرتون من اجل بيعها (النكيشة).

في هذا الاطار، كشف وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال أنه أجرى عدة اتصالات بالمعنيين في مجلس الانماء والاعمار ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي اوعز بتأمين حماية أمنية لأعمال مطمر الجديدة من قبل المديرية العامة لأمن الدولة بعد اتخاذ قرار بفتح المطمر.

وكشف ياسين ان الشركة المتعهدة باشرت اليوم برفع النفايات من شوارع بيروت والضواحي مطمئناً ان هذه العملية ستستمر في ظل تأمين الحماية الامنية للعاملين في المطمر.

وأعلن أن اجتماعاً سيُعقد في بلدية بيروت لمتابعة الموضوع تفادياً لحدوث اي ازمة وحرصاً منا على صحة المواطنين وحمايةً للبيئة التي هي من اولوياتنا.

وأشار إلى ان هذا الاجتماع يعقد بالاتفاق مع اتحاد البلديات في المتن و كسروان من اجل ايجاد طريقة كي تبقى شوارعنا نظيفة ويستمر العمل في مطمر الجديدة.