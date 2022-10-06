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ياسين: نواب التغيير يريدون رئيساً يجمع اللبنانيين لا رئيس مواجهة

منذ 10 دقائق
ياسين ياسين

ياسين ياسين

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أكد النائب ياسين ياسين ان “نواب قوى التغيير ومنذ الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم يجتمعوا لمناقشة الملف”، مؤكدا “مشاركتهم في الجلسة الثانية عندما يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري اليها”.

وأعلن في حديث الى “صوت كل لبنان”، ان اطلاقهم “المبادرة الرئاسية أتت لاستباق الدخول في الفراغ لان الوضع لا يحتمل”، وقال: “نريد رئيسا يجمع اللبنانيين وليس رئيس مواجهة ولا نستطيع ان نوصل رئيسا وحدنا”.

وعن سلة الأسماء التي انتجتها الجولة الأولى من المبادرة، قال: “هناك اربعة اسماء وهي: زياد بارود، ناصيف حتي، سليم ادة وصلاح حنين”.

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