ياسين: هذه السنة حساسة ومصيرية

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومي اليوم، فالتقى في هذا الاطار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه في شؤون وزارته.

وإجتمع ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال: “بحثنا في أمور الوزارة وتسيير شؤون الناس، والأمور الملحة من أجل تحديد الأولويات. وعن امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ومشاركته فيها قال: “اكيد سأشارك في أي جلسة تبحث في الأمور الأساسية ،ولا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لانها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية من مياه.ملف الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق لكل القطاعات”.

واجتمع ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير البيئة ناصر ياسين وتم خلال اللقاء البحث في الملفات المشتركة بين الوزارتين.

وصرح الوزير ياسين بعد اللقاء: اطلعت دولة الرئيس على الخطوات التي قمنا بها في الفترة الماضية وعلى خطتنا لإدارة النفايات الصلبة، فهذه السنة ستكون حساسة ومصيرية، ونعمل لانجاح الخطة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئات المانحة والمنظمات الدولية والبلديات من أجل إنقاذ هذا القطاع.

اضاف: تناولت تعاوننا الحالي مع البنك الدولي لتسيير الهبات والمساعدات. وتطرقت لأوضاع الوزارة ولمست من الرئيس ميقاتي كل دعم وتجاوب خصوصا في موضوع إدارة النفايات ودعم البلديات والادارات المحلية.

وأوضح: سيستمر العمل في المطامر الحالية التي تتطلب صيانة، اما المطامر الجديدة التي عرضناها في جلسة سابقة لمجلس الوزراء قبل الدخول في مرحلة تصريف الاعمال، والتنفيذ في المناطق التي فيها ضرورة مثل المتن طرابلس وصيدا والمدن الساحلية، فكان الرئيس ميقاتي متجاوبا وداعما لكل هذه الخطوات.

أما الوزير بوشكيان فقال:”بحثنا في المشروع المشترك لإعادة تدوير النفايات الصناعية بين وزارتي البيئة والصناعة الذي تم تفعيله ونقوم بتطويره ونحن نعتبره الذهب الأسود للبنان، ونسلط الضوء عليه أكثر فأكثر، لافادة الاقتصاد اللبناني والحفاظ على بيئة نظيفة”.

والتقى ميقاتي النائب أحمد الخير الذي أعلن بعد اللقاء:” تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتباحثت معه في العديد من الملفات الحياتية والانمائية في منطقة الشمال ولا سيما منطقة المنية ومنها مشروع استجرار مياه الشفة من منطقة عيون السمك الى منطقة المنية الادارية ومشروع صيانة اوتوستراد المنية الدولي ومشروع مرفأ صيادي السمك. وأؤكد بأن مشروعي صيانة الاوتوستراد واستجرار المياه تم تلزيمهما ومرفق صيادي السمك تم تلزيمه. وقد شكرت رئيس الحكومة على الجهد الذي يبذله في سبيل انماء ونهضة الشمال ومدينة المنية بالذات.

أما في الشق المتعلق بعقد جلسة لمجلس الوزراء فاستفسرت من دولة الرئيس عن عقد الجلسة المقبلة لا سيما بأن الأمور الحياتية أصبحت ضاغطة جدا على البلد وعلى المواطن. أن ملف الكهرباء أساسي وأكد دولة الرئيس بأنه سيعمل بشكل حثيث ومستمر لتسيير أعمال الحكومة بما يضمن استمرارية المرفق العام وتأمين مصالح الناس، وأبلغني ان عقد الجلسة أصبح قاب قوسين أو أدنى لأن الأمور لا تحمل المزيد من التأخير خصوصا في ملف الكهرباء والغرامات التي تدفعها الدولة في شكل يومي.

واستقبل ميقاتي سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.

كما إستقبل سفير الهند سهيل أجاز خان في زيارة وداعية.

واستقبل ميقاتي رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة.

ومن زوار الرئيس ميقاتي الوزير السابق عبد الرحيم مراد.