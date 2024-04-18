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ياسين وقع مذكرتي تعاون مع الصليب الاحمر واتحاد رجال الاعمال

منذ 12 دقيقة
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وقّع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين ظهر اليوم، مذكرة تعاون بين وزارة البيئة واتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (IRADA) ممثلا برئيسه عبد السميع الشريف.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتبادل المعرفة والخبرات والموارد وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تهدف إلى رفع الوعي وتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة التي سيتم وضع اتفاقات مفصلة حولها ضمن القوانين المرعية الإجراء.

كما وقّع وزير البيئة مذكرة تفاهم مع رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجالات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة مخاطر الكوارث الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي وتبادل المعرفة والخبرات والموارد وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي ومراقبة ورصد الكوارث البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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