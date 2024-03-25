الأثنين 15 رمضان 1445 ﻫ - 25 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ياسين وهاجر عرضا مع المفتي حجازي أوضاع البقاع الأوسط وراشيا والبقاع الغربي

منذ 14 دقيقة

منسق عام تيار "المستقبل" في البقاع الأوسط سعيد ياسين

A A A
طباعة المقال

زار منسق عام تيار “المستقبل” في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، ومنسق عام البقاع الغربي وراشيا محمد هاجر مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي في دار الفتوى في بلدة البيرة في قضاء راشيا، حيث جرى خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة، واوضاع البقاع الأوسط وراشيا والبقاع الغربي.

وقدم ياسين وهاجر التهنئة للمفتي حجازي بشهر رمضان المبارك، واطلعا على نشاطات دار الفتوى في راشيا خلال شهر رمضان المبارك وفي المرحلة المقبلة. وكان اللقاء مناسبة لوضعه في أجواء رؤية وعمل تيار المستقبل في البقاع . كما نقلا تحيات ومعايدة الرئيس سعد الحريري للمفتي حجازي لمناسبة الشهر الفضيل، وأعربا عن تقديرهما لدوره الافتائي.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    بعد المنخفضات الجوية.. لبنان ينتظر كتل هوائية حارة قادمة من ليبيا
    عنصر من شعبة المعلومات
    شعبة المعلومات توقع بعصابة سرقة في جبل لبنان.. ومفاجأة حول أحد المتورطين!
    مجلس شورى الدولة
    مجلس شورى الدولة يردّ مراجعة مدير عام الصناعة بإبطال شهادات صناعية

    الأكثر قراءة

    جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    تصريحات مفاجئة لضابط إسرائيلي كبير: نحن سمحنا لحزب الله بهذا الأمر!
    رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
    عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!