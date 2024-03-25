ياسين وهاجر عرضا مع المفتي حجازي أوضاع البقاع الأوسط وراشيا والبقاع الغربي

زار منسق عام تيار “المستقبل” في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، ومنسق عام البقاع الغربي وراشيا محمد هاجر مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي في دار الفتوى في بلدة البيرة في قضاء راشيا، حيث جرى خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة، واوضاع البقاع الأوسط وراشيا والبقاع الغربي.

وقدم ياسين وهاجر التهنئة للمفتي حجازي بشهر رمضان المبارك، واطلعا على نشاطات دار الفتوى في راشيا خلال شهر رمضان المبارك وفي المرحلة المقبلة. وكان اللقاء مناسبة لوضعه في أجواء رؤية وعمل تيار المستقبل في البقاع . كما نقلا تحيات ومعايدة الرئيس سعد الحريري للمفتي حجازي لمناسبة الشهر الفضيل، وأعربا عن تقديرهما لدوره الافتائي.