ياسين ياسين يكشف لصوت الناس ما طرحه حزب الله من أسماء للرئاسة امام التغييريين

كشف عضو تكتل التغيير النائب ياسين ياسين أن النائب محمد رعد في اللقاء مع نواب التغيير، طرح اسماء ما بين الوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، قائلا: “نحن لم نتحدث بالاسماء بل النائب رعد، وحين اطلقنا المبادرة جلسنا مع الجميع ومع حزب الله”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: منذ اكثر من شهر اطلقنا مبادرتنا الرئاسية التي ترتكز على 4 اقسام ونحن لا نريد ان نجرب المجرب وطرحنا طرحا جديدا يشبه 17 تشرين “.

وتابع: “نريد رئيسا جامعا لا ينتمي لأي فريق ولدينا سلّة اسماء وبصدد لقاءات مع المرشحين “.

واضاف: “يوم جلسة انتخاب الرئيس تمّ التواصل مع سليم ادّه وحتى اننا تواصلنا معه قبل الجلسة وكان قد قبل بطرحنا لاسمه “.

وكشف: “الاسماء التي طرحناها من زياد بارود الى ناصيف حتى وصلاح حنين هي لاشخاص كانوا بعيدين عن السلطة في السنوات الماضية ولم يكونوا موجودين في السنوات التي سبقت الانهيار”.

وتابع: “التقينا بصلاح حنين وزياد بارود وناصيف حتى وهم لديهم استعداد لتبني مبادرتنا وتحدثنا بالاقتصاد وكلّ القضايا “.

وردا على سؤال، قال: “لا نعتبر ان ميشال معوض مرشح المصارف ولكن معاييرنا للرئيس تقول بأنه يجب ان يكون خارج الاصطفافات”.

وكشف ما يسمعه النواب من الدبلوماسيين، قائلا: “من دون ترسيم لا رئيس ولا حكومة ولا صندوق نقد ولا غيره وهذا حديث دبلوماسي نُقل الينا في جلسات دبلوماسية.. الترسيم اول خطوة والخميس سيكون اعادة لأوّل جلسة لانتخاب رئيس “.

واضاف: “يبدو ان هناك اصرار على الانتهاء من الترسيم قبل انتهاء عهد ميشال عون “.

واعتبر انه “حين نطالب بالسيادة ويبني جيشا قويا هذا ليس باصطفاف بل هذا بناء دولة ولا يقوم هذا البلد الا بتطبيق الدستور “.

وشدد على ان “سلة الاسماء التي طرحناها ليست مغلقة “. وقال: “نحن نلتقي بالجميع ولا مشكلة باللقاء مع معوض “.