ياسين: 3 مبادرات لتطبيق استراتيجية مستدامة للنفايات

أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، عن 3 مبادرات مشجعة في مجال إعادة التدوير، ضمن توجه الوزارة نحو تطبيق استراتيجية مستدامة لإدارة النفايات الصلبة وتعزيز الاقتصاد الدائري.

ونشر ياسين على حسابه في “فايسبوك” صوراً عن هذه المبادرات وعددها كالآتي:

“أولاً: معالجة أكثر من 500 طن (حتى الآن) من حبوب الاهراءات التي تركت لأكثر من سنة بعد انفجار المرفأ، إذ يتم تحويلها الى كومبوست بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبلدية زحلة وستوزع على المزارعين.

ثانياً: معالجة حوالي 1000 طن (حتى الآن) من حبوب الاهراءات وتحويلها الى حطب صناعي، وستوزع بالتعاون مع الجيش على المناطق الجبلية.

ثالثاً: تحويل الأغصان وبقايا التشحيل الذي تقوم به بلدية الغبيري الى كومبوست”.

ولفت إلى أن “وزارة البيئة تعمل على تطوير هذه المبادرات وتعميمها، بالتعاون مع البلديات واتحاداتها والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية، وفي الأسابيع المقبلة سنعمل لتحويل نفايات السوق المركزية للخضار في المدينة الرياضية والتي تقدر بحوالى 15 طنا يوميا، الى كومبوست بدلا من رميها في المطامر وما يشكل ذلك من هدر مالي وضرر بيئي. كذلك سنعمم مبادرات صنع الحطب الصناعي من بقايا الاشجار الذي يستطيع ان يؤمن حطبا صناعيا للتدفئة في هذه الظروف الصعبة ويحمي الغابات من قطع الاشجار، وكذلك تنظيفها من بقايا التشحيل الذي يزيد من خطر الحرائق”.