الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ياسين يقدم "خطوات مهمّة" نحو رفع التلوث عن الليطاني

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2023 11:15 صباحًا
ناصر ياسين

ناصر ياسين

A A A
طباعة المقال

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، على حسابه عبر منصّة “إكس”: “نتقدّم اليوم خطوات مهمة نحو رفع التلوث عن حوض الليطاني وسهل البقاع عبر الاعلان عن مناقصة تأهيل 3 معامل لفرز النفايات في محافظة البقاع في زحلة، بر الياس وجب جنين وهي تغطي فرز النفايات لحوالي مليون شخص”.

وتابع: “بالاضافة الى تأهيل المعملين المترهلين في زحلة وجب جنين، وإعادة تأهيل معمل بر الياس المتوقف عن العمل منذ صيف 2021، ستشمل الاعمال وضع خطة تشغيلية للمعامل الثلاث، وكذلك وضع خطط (ماستر بلان) لادارة النفايات في قضائي زحلة والبقاع الغربي. هذه الاعمال ستمول عبر مشروع “رفع التلوث عن بحيرة القرعون” الممول من البنك الدولي”.

وختم ياسين: “كما سيتم تجهيز المعامل بطاقة شمسية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    زياد مكاري
    مكاري: تم استبعادي عن مناقشات اقتراح قانون الإعلام
    وزارة الخارجية والمغتربين
    الخارجية تدين الأعمال الإجرامية في الضفة.. وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
    وزارة الصحة العامة
    عشرات الحالات المرضيّة بقضاء الشوف.. ووزراة الصحة تتحرك

    الأكثر قراءة

    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
    غزة تحت النار
    آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
    الحدود الجنوبية
    "اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟