ياسين يقدم "خطوات مهمّة" نحو رفع التلوث عن الليطاني

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، على حسابه عبر منصّة “إكس”: “نتقدّم اليوم خطوات مهمة نحو رفع التلوث عن حوض الليطاني وسهل البقاع عبر الاعلان عن مناقصة تأهيل 3 معامل لفرز النفايات في محافظة البقاع في زحلة، بر الياس وجب جنين وهي تغطي فرز النفايات لحوالي مليون شخص”.

وتابع: “بالاضافة الى تأهيل المعملين المترهلين في زحلة وجب جنين، وإعادة تأهيل معمل بر الياس المتوقف عن العمل منذ صيف 2021، ستشمل الاعمال وضع خطة تشغيلية للمعامل الثلاث، وكذلك وضع خطط (ماستر بلان) لادارة النفايات في قضائي زحلة والبقاع الغربي. هذه الاعمال ستمول عبر مشروع “رفع التلوث عن بحيرة القرعون” الممول من البنك الدولي”.

وختم ياسين: “كما سيتم تجهيز المعامل بطاقة شمسية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

نتقدم اليوم خطوات مهمة نحو رفع التلوث عن حوض الليطاني وسهل البقاع عبر الاعلان عن مناقصة تأهيل ٣ معامل لفرز النفايات في محافظة البقاع في زحلة، بر الياس وجب جنين وهي تغطي فرز النفايات لحوالي مليون شخص. بالاضافة الى تأهيل المعملين المترهلين في زحلة وجب جنين، وإعادة تأهيل معمل بر… pic.twitter.com/B19CcvZrox — Nasser Yassin (@nasseryassin) December 7, 2023