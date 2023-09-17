الأحد 2 ربيع الأول 1445 ﻫ - 17 سبتمبر 2023 |
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تعميم من ياسين ابتداءً من هذا التاريخ

منذ دقيقة واحدة
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، على حسابه عبر منصة “إكس”، “شهدنا اليومين الماضيين عدة حرائق في الغابات والأحراج كادت أن تكون كارثية: في مرج بسري، قبعيت، عكار العتيقة، الضنية، كفرا وغيرها من المناطق”.

وأضاف: “وساهمت سرعة الاستجابة من فرق الدفاع المدني، ومجموعات المستجيب الأول، والدعم الكبير من القوات الجوية في الجيش اللبناني وتأمين المياه من قبل البلديات بالسيطرة على هذه الحرائق ومنع تمددها”.

وتابع: “معظم هذه الحرائق بدأت بإهمال بعض المزارعين الذين كانوا يحرقون الأعشاب اليابسة في أراضيهم، وأدت سرعة الرياح وانخفاض الرطوبة إلى تمددها”.

وختم ياسين، “سنعمم بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجان المحميات الطبيعية والبلديات والجمعيات البيئية على الجميع منع حرق الأعشاب والمخلفات في هذه الفترة واحترام قانون الغابات الذي يمنع ذلك في الأراضي الواقعة على أقل من خمسماية متر من الغابات وذلك من1 تموز إلى31 تشرين الأول”.

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