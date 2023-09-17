تعميم من ياسين ابتداءً من هذا التاريخ

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، على حسابه عبر منصة “إكس”، “شهدنا اليومين الماضيين عدة حرائق في الغابات والأحراج كادت أن تكون كارثية: في مرج بسري، قبعيت، عكار العتيقة، الضنية، كفرا وغيرها من المناطق”.

وأضاف: “وساهمت سرعة الاستجابة من فرق الدفاع المدني، ومجموعات المستجيب الأول، والدعم الكبير من القوات الجوية في الجيش اللبناني وتأمين المياه من قبل البلديات بالسيطرة على هذه الحرائق ومنع تمددها”.

وتابع: “معظم هذه الحرائق بدأت بإهمال بعض المزارعين الذين كانوا يحرقون الأعشاب اليابسة في أراضيهم، وأدت سرعة الرياح وانخفاض الرطوبة إلى تمددها”.

وختم ياسين، “سنعمم بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجان المحميات الطبيعية والبلديات والجمعيات البيئية على الجميع منع حرق الأعشاب والمخلفات في هذه الفترة واحترام قانون الغابات الذي يمنع ذلك في الأراضي الواقعة على أقل من خمسماية متر من الغابات وذلك من1 تموز إلى31 تشرين الأول”.

شهدنا اليومين الماضيين عدة حرائق في الغابات والاحراج كادت ان تكون كارثية: في مرج بسري، حرار، قبعيت، عكار العتيقة، الضنية، كفرا وغيرها من المناطق. وساهمت سرعة الاستجابة من فرق الدفاع المدني، ومجموعات المستجيب الاول، والدعم الكبير من القوات الجوية في الجيش اللبناني وتأمين المياه من… pic.twitter.com/GRvMc4i4Zj — Nasser Yassin (@nasseryassin) September 17, 2023