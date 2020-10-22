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يان كوبيش: الإنقاذ يجب أن يبدأ في لبنان وبواسطة لبنان… لا تنتظروا المعجزات

منذ 38 دقيقة
يان كوبيش

يان كوبيش

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غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على حسابه عبر “تويتر” قائلا :” لا يمكن لأي بلد، وبالأخص إذا كان في حالة سقوط كارثي كلبنان، الاستمرار في تسيير أموره إلى ما لا نهاية في غياب حكومة فعالة وداعمة للإصلاح، كون ذلك السبيل الوحيد لبدء إنقاذ البلد وشعبه من مزيد من الانهيار والفوضى والتطرف.”

وأضاف:” إن القوى السياسية التقليدية أخذت مرة أخرى على عاتقها التحرك قدما بغض النظر عن إخفاقاتها العديدة في الماضي والشكوك العميقة بشأن المستقبل. الامر الآن يعود لهذه القوى لمساعدة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على تشكيل حكومة ذات صلاحيات وفعالة لبدء تنفيذ الإصلاحات المعروفة”.

وتابع:” لا تنتظروا المعجزات من الخارج من قبيل الانتخابات في بلاد أخرى أو المانحين الدوليين، الإنقاذ يجب أن يبدأ في لبنان وبواسطة لبنان.”

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